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رياضة

20 لاعبا في قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة الزمالك

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 03:28 ص
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري والزمالك
حسام الحارتي
استقر طلعت يوسف على اختيار 20 لاعبا للسفر إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك في المباراة المقرر لها فى الثامنة مساء غد الإثنين على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري العام.

وجاءت قائمة نادي الاتحاد السكندري كالتالي :-

عماد السيد ، محمود الزنفلى ، محمود رزق ، محمد أنور ، إسلام جمال ، مروان النجار ، السيد سالم ، محمود شعبان ، صبرى رحيل ، أسامة عزب ، نور السيد ، كريم الديب ، أحمد نبيل مانجا ، هشام محمد ، أحمد حجي ، خالد الغندور ، غباشى، خالد قمر ، إيمانويل أوكوى ، ناجى جدو .

وكان محمد مصيلحى رئيس النادي حرص على متابعة التدريب الأخير قبل السفر القاهرة وحرص رئيس النادى على تحفيز اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية .

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