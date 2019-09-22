بالدولار .. سعر جمبسوت درة فى ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي

حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بصور لها خلال مشاركتها فى اليوم الثانى من فعاليات مهرجان الجونة السينمائى.





ظهرت درة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت جمبسوت باللون الأبيض من توقيع مصمم الأزياء العالمى زهير مراد، واتسم التصميم بأنه كشف عن قوامها المثالى.



وقد بلغ سعر جمبسوت درة فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى 4970 دولار أمريكى، أى ما يعادل 81 ألف جنيه مصرى.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت درة على تسريحة شعر بسيطة ، وتزينت ببعض المجوهرات الفخمة التى زادت من جمال إطلالتها، ووضعت بعض لمسات المكياج الخفيفة.



