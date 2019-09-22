عبادتان لتفريج الكروب وفتح أبواب الفرج .. فيديو

قال الدكتور عبدالله المصلح، الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، إن كثيرًا من الأسئلة التي ترد إليه في الفتاوى، تريد حلًا للهموم ومن نزل به كرب.



وأضاف المصلح خلال تقديمه برنامج «مشكلات من الحياة» على قناة «إقرأ» الفضائية، إن الله عزوجل فتح لك باب الفرج ويسر لك باب الخروج من هذه المآزق، مشيرًا إلى أن هناك عبادتين دلت النصوص على أنهما تكشفان الكروب وتفرجان الهموم.



وأوضح أن العبادة الأولى هي العمرة لأن الحاج والمعتمر ضيوف الله والله لا يخيب ضيفه لأنه الكريم القادر على كل شيء، لافتًا إلى أن من لم يتمكن من زيارة مكة فعليه بصلاة القيام في الثلث الأخير من الليل.



وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال‏:‏ ‏"‏ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول‏:‏ هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له إلى أن يطلع الفجر‏" ‏ [‏رواه الإمام البخاري في صحيحه]‏‏.‏



وأشار إلى أن هذه الساعة من ساعات الإجابة التي لا يرفع فيها إنسان يده إلى ربه إلا استجاب له مصداقًا للحديث المذكور، لافتًا إلى أن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وأنه يقول للشيء كن فيكون.