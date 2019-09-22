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رياضة

المصري: تحديد عدد جماهير مباراة ماليندي التنزاني خلال ساعات.. فيديو

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 03:27 ص
المصري
المصري
عمرو ابوبكر
قال محمد الخولي، عضو مجلس إدارة النادي المصري، إن تحديد عدد مشجعي الفريق أمام ماليندي سيتي التنزاني في إياب الدور التمهيدي الثاني للكونفدرالية الإفريقية سيتم إعلانه الأحد.

وأضاف الخولي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه فوجئ برفض أمن السويس لاستضافة مباراة المصري وماليندي سيتي في السويس، مشيرا إلى حصول الفريق على خطاب بإقامة المباراة على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وتابع محمد الخولي، أن مشجعي المصري سيواجهون صعوبات في السفر إلى الإسكندرية لحضور مباراة الفرق في الكونفدرالية خاصة أن المسافة تستغرق وقت يصل إلى نحو 4 ساعات.

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