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فن

بعد إذاعة أولى حلقات ذا فويس.. راغب علامة: لسه فيه مفاجآت

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 02:49 ص
أحمد البهى
وجه الفنان اللبناني راغب علامة رسالة إلى جمهوره عقب انتهاء أولى حلقات الموسم الخامس من برنامج ذا فويس، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام".

وعلق قائلاً : "أتمنى أن تكون الحلقة قد أعجبتكم، وأعدكم أن بانتظاركم المزيد من المفاجآت والأصوات الواعدة، لكم مني ومن أسرتي كل الشّكر والتّقدير، شكراً لجميع المشتركين، ولشبكة قنوات MBC، ولزملائي النّجوم المدربين " .

كان راغب علامة قد أكد فى أحد الحوارات التليفزيونية، أن الفنانة أحلام لا تزعجه أبدًا ولكنها تضحكه، مشيرًا إلى أن برنامج " the voice"، بموسمه الجديد سيضم أصواتًا كثيرة ومميزة جدًا.

وتابع راغب علامة، أن هناك أصواتًا استفزته فنيًا كثيرًا، بسبب عذوبتها وحلاوتها، موضحًا أن فريقه يضم شخصيات وألوان مختلفة، مؤكدًا أن الغناء على المسرح أمام الجمهور له سحر خاص.

فى سياق آخر أكد راغب علامة، أن أحلام لم تكن السبب الرئيسي لانسحابه من برنامج " arab idol"، موضحًا أنه يختلف معها فى الشخصية لأن كل شخصية بها ايجابيات وسلبيات كثيرة ولكن سلبياتها لم تكن السبب الرئيسي لانسحابه، ولكن كانت لديه أسباب أخرى بعيدًا عن لجنة التحكيم.

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