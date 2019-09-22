ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مش سبة ولا حاجة قبيحة.. عمرو أديب: المظاهرات موجودة فى كل دول العالم

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 01:37 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
حمزة شعيب
انتقد الإعلامي عمرو أديب أصحاب دعوات التظاهر، لافتا إلى أن مصر دفعت ثمنها خلال الأعوام الثمانية الماضية.

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر، أن مصر تعاني من بعض المشكلات مثلما يحدث في كل دول العالم، مستبعدًا أن يكون التظاهر هو الحل: "عملنا ثورتين ريكورد في 8 سنين، عاوزين نعمل التالتة؟".

وأردف أديب: "المظاهرات مش حاجة قبيحة، وماكرون بقاله 20 أسبوع بينزل مظاهرات وقبض على 140 شخصا، ونزل قدامهم 7000 آلاف عسكري لوقف المظاهرات، وقواته استخدمه غازات مسيلة للدموع وقوات خاصة".

كما تساءل عمرو أديب، عن دور المنظمات الحقوقية الدولية مثل "هيومن رايتس ووتش"، التي دأبت على انتقاد حالة حقوق الإنسان في مصر، قائلًا إنها لم تتناول العنف الذي مارسته الشرطة الفرنسية ضد المتظاهرين.

واختتم: "المظاهرات مش سُبة.. فرنسا وبريطانيا وأمريكا فيها مظاهرات، ولو إمبارح نزلوا التحرير فيها إيه".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمرو أديب يكشف قصة تويتة الصحفية التركية التي أحرجت نظام أردوغان

بعد ما نشرته حركة حماس .. عمرو أديب: مكنش العشم.. فيديو

ترشيحاتنا

R.B.G وقنابل ومتفجرات .. شاهد ماذا وجدت الداخلية فى منزل إرهابي المطرية

ياسين أحمد السقا يثير الجدل بصورة مع صديقاته.. شاهد

فضيحة.. فيديو لمجموعة شباب يتقاضون أموالا للمشاركة في المظاهرات الإخوانية

خلي مزاجك حلو .. هيفاء وهبي في إطلالة مثيرة على إنستجرام.. شاهد

إرهابي يحث الإخوان على الانتشار في أماكن متفرقة لهدف خبيث.. تسجيل صوتي

حكم الصلاة جلوسا على الكرسي .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتاتو وفستان قصير.. طليقة علي ربيع في إطلالة كاجوال

بالدولار .. سعر جمبسوت درة فى ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي

بجيب جمب قصير.. إطلالة بمبي لـ منى زكي فى مهرجان الجونة