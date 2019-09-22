مش سبة ولا حاجة قبيحة.. عمرو أديب: المظاهرات موجودة فى كل دول العالم

انتقد الإعلامي عمرو أديب أصحاب دعوات التظاهر، لافتا إلى أن مصر دفعت ثمنها خلال الأعوام الثمانية الماضية.



وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر، أن مصر تعاني من بعض المشكلات مثلما يحدث في كل دول العالم، مستبعدًا أن يكون التظاهر هو الحل: "عملنا ثورتين ريكورد في 8 سنين، عاوزين نعمل التالتة؟".



وأردف أديب: "المظاهرات مش حاجة قبيحة، وماكرون بقاله 20 أسبوع بينزل مظاهرات وقبض على 140 شخصا، ونزل قدامهم 7000 آلاف عسكري لوقف المظاهرات، وقواته استخدمه غازات مسيلة للدموع وقوات خاصة".



كما تساءل عمرو أديب، عن دور المنظمات الحقوقية الدولية مثل "هيومن رايتس ووتش"، التي دأبت على انتقاد حالة حقوق الإنسان في مصر، قائلًا إنها لم تتناول العنف الذي مارسته الشرطة الفرنسية ضد المتظاهرين.



واختتم: "المظاهرات مش سُبة.. فرنسا وبريطانيا وأمريكا فيها مظاهرات، ولو إمبارح نزلوا التحرير فيها إيه".