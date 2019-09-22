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رياضة

جلسة عاجلة باتحاد الكرة لمناقشة خطة إعداد منتخب مصر.. اعرف التفاصيل

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 02:14 ص
صدى البلد
ريهام بكير - يسري غازي
عقدت الدكتور سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام علي الكرة النسائية والدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد جلسة عاجلة للجهاز الفني للمنتخب الوطني للكرة النسائية بقيادة حسين عبد اللطيف نجم مصر ونادي الزمالك السابق.

جاء ذلك بحضور أعضاء الجهاز الفني الذي يضم مصطفى منير مدربا عاما وفايزة حيدر ومحمد محسن مدربين وباسم خيرت مدرب حراس المرمى وأحمد كمال مديرا للفريق ودكتور وليد منظور طبيبا ورحاب طه مديرا إداريا وميرت سعد اداريا ودكتورة هبة الله فتحي أخصائية علاج طبيعي وهناء فاروق أخصائية تغذية.

وتم خلال الجلسة وضع الخطوط العريضة لخطة إعداد منتخب مصر تحت 20 سنة استعدادا لخوض تصفيات أفريقيا في يناير القادم المؤهلة لكأس العالم تحت 20 سنة.

وأكد حسين عبد اللطيف على إقامة تصفيات للمنتخب لانتقاء أفضل العناصر من خلال معسكر تدريبي أيام 26 و 27 و 28 سبتمبر الجاري بأحد فنادق القاهرة إضافة إلى معسكرين خلال شهر نوفمبر المقبل بعد بداية دوري الكرة النسائية الذي سينطلق منتصف أكتوبر المقبل وخوض منافسات بطولة شمال أفريقيا الودية المقرر إقامتها في نوفمبر بتونس بمشاركة منتخبات ليبيا وتونس والمغرب والجزائر.

من جانبها أعربت الدكتورة سحر عبدالحق عن سعادتها بالعمل مع الجهاز الفني الجديد لمنتخب الكرة النسائية بقيادة حسين عبد اللطيف وقالت إنها كانت حريصة على إسناد المهمة لمدير فني لديه خبرات فنية على مستوى عال، حيث تم اختياره وجهازه المعاون بعد دراسة السير الذاتية لكل مدرب وفقا لمعايير فنية على أسس علمية خضع لها جميع المرشحين.

أضافت عبدالحق أنه سيتم العمل على إعداد منتخب الشابات تحت 20 سنة لتأهيله كنواة للمنتخب الأول في المستقبل.

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