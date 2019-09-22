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تعليم

شاهد .. مدرسة في القاهرة الجديدة بوابتها ومبانيها ومقاعد طلابها بألوان علم مصر

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 08:17 ص
مدرسة بألوان علم
مدرسة بألوان علم مصر
ياســـمين بدوي
رصد موقع صدى البلد أغرب تجهيزات قامت بها المدارس التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد 2019/2020.

ففي مدرسة صلاح الدين الرسمية للغات، حرصت إدارة المدرسة على طلاء مبنى الطلاب بالكامل بألوان علم مصر، كما حرصت إدارة المدرسة كذلك على رسم علم مصر على مقاعد الطلاب داخل الفصول.

كما حرصت إدارة المدرسة كذلك على رسم علم مصر على بوابتها الرئيسية.

يأتي ذلك في محاولة من المدرسة لزراعة حب الوطن والانتماء له في نفوس الطلاب.

وكانت الدراسة قد بدأت اليوم رسميا في جميع مدارس القاهرة والجيزة وباقي محافظات الجمهورية، بالنسبة للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثانوية العامة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت تعليمات لجميع مدارس الجمهورية توصي بغرس قيم المواطنة، وروح الانتماء والولاء للوطن من خلال الالتزام بتحية العلم، وأداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني أثناء الطابور المدرسي.
شاهد .. مدرسة في القاهرة الجديدة بوابتها ومبانيها ومقاعد طلابها بألوان علم مصر
شاهد .. مدرسة في القاهرة الجديدة بوابتها ومبانيها ومقاعد طلابها بألوان علم مصر
شاهد .. مدرسة في القاهرة الجديدة بوابتها ومبانيها ومقاعد طلابها بألوان علم مصر
شاهد .. مدرسة في القاهرة الجديدة بوابتها ومبانيها ومقاعد طلابها بألوان علم مصر

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