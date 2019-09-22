ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

نجاح عملية زرع لسان لمريضة بالسرطان من جلد ذراعها

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 09:21 ص
صدى البلد
أ ش أ
نجح الأطباء في انجلترا في إجراء عملية زرع لسان لمريضة بالسرطان من خلال استخدام جزء من جلد ذراعها .

وذكرت صحيفة (ديلي ستار) البريطانية أن المريضة - وتدعى ربيكا بيترسون - خضعت لعملية جراحية استغرقت 11 ساعة ونصف الساعة في مستشفى كوين ميديكال سنتر في توتنجهام، حيث قام الأطباء بإزالة الجزء الأيمن من ذراعها قبل أن يزيلوا الجلد ووريدا من ذراعها الأيسر لزرع اللسان الجديد.

كما أزال الأطباء الغدة الليمفاوية اليسرى من رقبة المريضة واثنين من أسنانها من أجل ضبط عملية زرع اللسان الجديد.

وكانت ربيكا بيترسون قد اكتشفت - قبل سنوات - وجود قرحة في لسانها وشخصت في البداية على أنها "قلاع فموي"، لكن بعد ذلك وصل الأمر لعدم قدرتها على الحديث وتناول الطعام بشكل طبيعي حتى تم تشخيص المرض بأنه سرطان قبل خطبتها في العام الماضي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يا فرحة ما تمت.. بريطانية تصاب بسرطان اللسان فور خطوبتها.. والاستعانة بجزء من ذراعها

ترشيحاتنا

ماذا يحدث للجسم عند تناول فص من الثوم قبل النوم ؟

أخبار الفن .. محمد رمضان يكشف عن عمله الرمضاني القادم .. وبلوك من أحلام لـ راغب علامة فى أولى حلقات ذا فويس

الأهلي لم يفز بل الزمالك خسر .. هجوم ناري من مرتضى على حسام عاشور

الصين تفتتح أضخم مطاراتها بتكلفة 9 مليارات دولار

منها الإرهاق والإجهاض المتكرر .. اكتشف أعراض الذئبة القاتلة

بالكرانيش .. زوجة خالد سليم بفستان ملفت في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي ..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منفوش وأنيق .. شاهد فستان زوجة أحمد داوود في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

بين فبركة الفيديوهات والاعتذار.. كيف فشلت جماعة الإخوان الإرهابية فى تضليل المصريين وتحريك المظاهرات

بالكرانيش .. زوجة خالد سليم بفستان ملفت في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي ..صور