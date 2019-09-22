باريس سان جيرمان يصطدم بـ ليون في قمة مبكرة بالدوري الفرنسي

يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفا ثقيلا على نظيره ليون، اليوم، الأحد، في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة السادسة، من مسابقة الدوري الفرنسي.



ويسعى ليون لإستعادة ذكريات الماضي بتحقيق الفوز في قمة الليلة، بينما يطمح باريس سان جيرمان في إقتناص الثلاث نقاط للإنفراد بصدارة الدوري الفرنسي.



ومن المتوقع أن تشهد مباراة اليوم عودة مبابي في تشكيلة باريس سان جيرمان الأساسية، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به أمام تولوز في الجولة الثالثة.



ويحتل باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي بـ 12 نقطة، برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف عن نيس، بينما يحتل تولوز المركز التاسع بـ 8 نقاط.

