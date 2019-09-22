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مرأة

من الساحل.. منة فضالي بإطلالة جديدة على إنستجرام.. صور

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:02 ص
منة فضالي
منة فضالي
رشا عوني
نشرت الفنانة الشابة منة فضالي صورا جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، لتشارك جمهورها بإطلالة جديدة لها.

وتألقت منة فضالي بإطلالة بسيطة في مارينا، حيث ظهرت مرتدية توب رمادي بسيط، مع سلسلة على الرقبة تحمل حرف m.

وتركت منة شعرها منسدلًا مع نظارة شمسية بسيطة، فإطلالة بسيطة دون تكلف بالمكياج.

ويبدو أن تلك الصور كانت من عطلتها الصيفية الأخيرة وعاودت نشرها ومشاركتها مع جمهورها من جديد.

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