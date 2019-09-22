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فن

شاهد.. ريهام أيمن برفقة شريف رمزى فى مهرجان الجونة السينمائى

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 12:43 م
شريف رمزى و ريهام
شريف رمزى و ريهام ايمن
شروق حمدى
نشرت الفنانة ريهام أيمن عبر حسابها بموقع إنستجرام مجموعة من الصوة الجديدة برفقة زوجها الفنان شريف رمزى من مهرجان الجونة السينمائى بدورته الثالثة.

وظهرت ريهام أيمن بجمبسوت أبيض أنيق مكشوف الأكتاف واعتمدت على الشعر المنسدل والإكسسورات البسيطة.

وارتدى شريف رمزى بنطلون ابيض وقميص مخطط أبيض فى لبنى وجاكيت كحلى أنيق.

ونالت الصورة إعجاب الكثير وجاءت أبرز التعليقات كالتالى: "ما شاء الله, اجمل ثنائى, قمر اوى".

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