ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

البيئة: لا صحة لما أثير عن تصريحات حول تحديد رسوم جمع المخلفات

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 12:41 م
صدى البلد
حنان توفيق
أكدت وزارة البيئة أنه لم تصدر أي تصريحات بشأن ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية عن تصريحات منسوبة إلى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تتعلق بتحصيل رسوم شهرية عن جمع القمامة.

وأشارت الوزارة إلى أن ما تقوم به الدولة حاليا هو تجهيز البنية التحتية لمنظومة النظافة الجديدة من محطات وسيطة ومدافن ورفع كفاءة مصانع التدوير وهو أساس المنظومة الجديده للمخلفات الصلبه البلدية.

ترشيحاتنا

درة تتالق بالأبيض من الجونة.. والجمهور: إيه الجمال ده

19 لاعبًا في كتيبة زيدان لموقعة إشبيلية بـ الدوري الإسباني

مدرب المنتخب السابق يكشف سر إصابة نجمي الأهلي بـ مباراة السوبر المصري

لـ واتساب مثالي.. أفضل 4 حيل يجهلها الكثيرون

المفتي السابق يحدد أفضل صيغة لـ الصلاة على النبي

صدمة قوية لـ عشاق قناة نايل سبورت .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان كاجوال لافت.. درة تستعرض أناقتها فى الجونة

فراشيح البادية.. بديل الخبز التقليدي ووجبة أساسية على موائد سانت كاترين

بدل الفساتين.. النجمات يتألقن بالجمبسوت في الجونة.. من الأجمل.. صور