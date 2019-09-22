البيئة: لا صحة لما أثير عن تصريحات حول تحديد رسوم جمع المخلفات

أكدت وزارة البيئة أنه لم تصدر أي تصريحات بشأن ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية عن تصريحات منسوبة إلى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تتعلق بتحصيل رسوم شهرية عن جمع القمامة.



وأشارت الوزارة إلى أن ما تقوم به الدولة حاليا هو تجهيز البنية التحتية لمنظومة النظافة الجديدة من محطات وسيطة ومدافن ورفع كفاءة مصانع التدوير وهو أساس المنظومة الجديده للمخلفات الصلبه البلدية.