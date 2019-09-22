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فن

على الهادى الأهلوية ابطال .. تعليق سعد الصغير على صورة برفقة حسين الشحات

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 01:47 م
سعد الصغير و حسين
سعد الصغير و حسين الشحات
شروق حمدى
نشر المطرب سعد الصغير عبر حسابه بموقع انستجرام صورة جديدة ظهر فيها برفقة لاعب النادى الاهلى "حسين الشحات" .

وعلق سعد الصغير على الصورة: على الهادى الاهلوية ابطال.

وجاءت أبرز تعليقات متابعى سعد الصغير: نجوم مصر , منورين, بطل السوبر, مش جديد على الاهلى.

يذكر أن آخر أعمال سعد الصغير كان مسلسل "30 ليلة وليلة" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، من بطولة شيماء سيف وبدرية طلبة ووائل علاء وحسام داغر.

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