تفاصيل جديدة في اختيار اتحاد الكرة أيمن طاهر مدربا لحراس مرمى المنتخب

كشفت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة عن سر تمسك اللجنة الخماسية المؤقتة فى الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني بضم أيمن طاهر مدرب حراس المرمى إلى الجهاز المعاون لمنتخب مصر الوطنى.



وقالت المصادر إن نجل عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة وراء إختيار أيمن طاهر فى منصب مدرب حراس المرمى للفراعنة الكبار إضافة إلى قناعة رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة بإمكانيات مدرب حراس الزمالك السابق لتولى المهمة تحت قيادة حسام البدري.



ويضغط اتحاد الكرة بقيادة عمرو الجناينى بقوة من أجل تولى أيمن طاهر مدرب حراس المرمى فى ظل القناعات الكاملة بالقدرات الفنية لديه وقدرته على تطوير حراس مرمى المنتخب خلال الفترة المقبلة على أن يتم حسم الأمر خلال الساعات القليلة المقبلة .



وكلف اتحاد الكرة حسام البدرى، بتشكيل جهازه المعاون له فى المنتخب خلال الفترة المقبلة، في ظل الرغبة فى تشكيل جهاز فنى متكامل قوى يقود الفراعنة إلى النتائج المميزة خلال الفترة المقبلة.



وتشير جميع التوقعات والمؤشرات إلى أن هناك مجموعة من الأسماء تقترب من الجهاز المعاون لحسام البدرى فى المنتخب الوطنى، ويأتى على رأس هذه الأسماء أحمد أيوب المدرب العام معه فى الأهلى وكذلك الحال بالنسبة لسيد معوض المدرب المساعد الدائم معه، وكذلك الحال بالنسبة لطارق سليمان مدرب حراس المرمى رغم وجود قناعات كاملة من قبلة لجنة اتحاد الكرة بتعيين أيمن طاهر مدرب حراس الزمالك فى هذا المنصب.

