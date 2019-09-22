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رياضة

معسكر قصير لرجال سلة الأهلي في الإسكندرية

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 02:19 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يدخل الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، معسكرًا قصيرًا، اليوم "الأحد" بالإسكندرية في إطار الاستعداد للمباريات التي يخوضها في الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية غدًا الاثنين أمام فريق أصحاب الجياد، على أن يلتقي الثلاثاء مع فريق سموحة وديًا.

ويحرص الجهاز الفني بقيادة أشرف توفيق على تجهيز اللاعبين لمنافسات بطولة الدوري، بعد أن حقق الفوز في المباريات التي خاضها ببطولة منطقة القاهرة مؤخرًا.

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