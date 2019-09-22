ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جمال الغندور يختار معدا بدنيا جديدا للحكام بعد إقالة سامي فاروق

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 03:32 م
صالح عبدالحميد
صالح عبدالحميد
يسرى غازى
قررت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور إسناد مهام الإعداد البدني فى لجنة الحكام إلى الحكم السابق صالح عبد الحميد خلفا لسامي فاروق.

ويعتبر صالح عبد الحميد حكم الدرجة الأولى السابق من الكوادر الجيدة ومن طاقم الإعداد البدني المعتمد من الاتحاد المصري لكرة القدم وقاد اختبارات الإعادة على مدار الـ 48 ساعة الماضية بعد الإطاحة بـ سامي فاروق من الإعداد البدني للجنة الحكام نظرا لارتكاب الأخير العديد من الأخطاء والهجوم على إحدى المحكمات عبر أحد البرامج فى القنوات الفضائية.

يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة فى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن التشكيل النهائى للجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية عبر الموقع الرسمي.

جاء التشكيل النهائى للجنة الحكام على النحو التالي:

جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام

العضوية
ياسر عبد الرؤوف وتامر دري ومحمد فاروق ومحمد عبدالقادر قدورة ومجدى رزق ومحمد فرج.

قسم الشئون المالية
حسام طه.

قسم الشئون القانونية
صلاح بري.

قسم الشئون الإدارية
عزت حجاج رئيس قسم ومحمد معوض وجيمس حنا.

قسم الشئون الفنية
وجيه أحمد رئيس القسم وسيد مراد وفهيم عمر وحمدى القاضى وفريد سلطان ومهند دبا.

العلاقات العامة
حسام الجوهري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صدى البلد يكشف عن انضمام عناصر جديدة إلى لجنة الحكام بالجبلاية

لجنة الحكام تضم محمد فرج وقدورة لـ ملفي كرة الصالات والكرة الشاطئية

ننشر السبب الرئيسي لتأخر الإعلان عن تشكيل لجنة الحكام

مقعد وحيد شاغر فى تشكيل لجنة الحكام بـ اتحاد الكرة.. تعرف عليه

تشكيل لجنة الحكام باتحاد الكرة كاملا.. تعرف عليه

اتحاد الكرة يعتمد شروط مسابقة كأس مصر

ترشيحاتنا

ميدو يصفع الكبار .. عادل عبدالمنعم وصلاح أمين على دكة المقاصة أمام أسوان

الاتحاد التركي لكرة القدم يصدم محمد النني

أول تكليف من اتحاد الكرة لـ حسام البدرى بعد تعيينه مديرا فنيا لمنتخب مصر

نظام رجيم سريع المفعول وصحي لنسف الكرش إلى الأبد

القوات المسلحة: الصفحات الرسمية لـ المتحدث العسكرى على فيسبوك وتويتر هما فقط مصدر المعلومات

بدل الفساتين.. النجمات يتألقن بالجمبسوت في الجونة.. من الأجمل.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتحاد الكرة يعلن عن تشكيل لجنة الحكام الرئيسية

في اليوم الوطني 89.. للسعوديات أحدث صيحات مكياج العيون بلون العلم.. صور

لابسين زي بعض.. شاهد 5 إطلالات متشابهة للنجمات في الجونة