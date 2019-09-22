جمال الغندور يختار معدا بدنيا جديدا للحكام بعد إقالة سامي فاروق

قررت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور إسناد مهام الإعداد البدني فى لجنة الحكام إلى الحكم السابق صالح عبد الحميد خلفا لسامي فاروق.



ويعتبر صالح عبد الحميد حكم الدرجة الأولى السابق من الكوادر الجيدة ومن طاقم الإعداد البدني المعتمد من الاتحاد المصري لكرة القدم وقاد اختبارات الإعادة على مدار الـ 48 ساعة الماضية بعد الإطاحة بـ سامي فاروق من الإعداد البدني للجنة الحكام نظرا لارتكاب الأخير العديد من الأخطاء والهجوم على إحدى المحكمات عبر أحد البرامج فى القنوات الفضائية.



يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة فى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن التشكيل النهائى للجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية عبر الموقع الرسمي.



جاء التشكيل النهائى للجنة الحكام على النحو التالي:



جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام



العضوية

ياسر عبد الرؤوف وتامر دري ومحمد فاروق ومحمد عبدالقادر قدورة ومجدى رزق ومحمد فرج.



قسم الشئون المالية

حسام طه.



قسم الشئون القانونية

صلاح بري.



قسم الشئون الإدارية

عزت حجاج رئيس قسم ومحمد معوض وجيمس حنا.



قسم الشئون الفنية

وجيه أحمد رئيس القسم وسيد مراد وفهيم عمر وحمدى القاضى وفريد سلطان ومهند دبا.



العلاقات العامة

حسام الجوهري.

