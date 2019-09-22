نشر تاريخها القذر.. إعلامى بقناة الجزيرة يفضح سياستها الصهيونية ..فيديو

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يفضح سياسة قناة "الجزيرة" على لسان أحد مذيعيها الإعلامي فيصل القاسم.





وتساءل فيصل القاسم، عن سبب سياسة قناة الجزيرة وسياستها المعادية تجاه مصر، "هل نحن بحاجة إلى وسيلة إعلام عربية مثل قناة الجزيرة؟ وماذا حققت هذه القناة التى تسير فى الاتجاه المعاكس من إثارة الأجواء العربية وإثارة البلبلة وبث الفرقة بين العرب؟".





وقال فيصل القاسم، قناة الجزيرة "زادت الطين بلة"؛ فهي وسيلة للغوغائية والإثارة، ومسرح لصراع الديوك مثلما يحدث ببرنامج صراع الديوك وغيره من البرنامج.





وتساءل فيصل القاسم "هل تقف الجزيرة بموقف الحياد تجاه القضايا التى تطرحها أم أن عامليها يمتلكون أجندة مخفية مغرضة؟ وهل شاهدنا الجزيرة قد نشرت يومًا غسيلها القذر على الهواء أمام الدول العربية؟".





وأكد فيصل القاسم، أن قناة الجزيرة دُشنت بهدف تصفية حسابات لصالح دولة قطر، متسائلًا "لماذا ضربت قناة الجزيرة ميثاق الشرف الإعلامى عرض الحائط وتحاول دائمًا أن تلعب دورًا أكبر من حجمها بكثير؟".





وتابع فيصل القاسم، أن قناة الجزيرة مصابة بعقد نقص وتحاول أن تعوض هذا بقناة فضائية مشاغبة مثل الجزيرة للفت الأنظار وتتبنى الصهيونية لزعزعة العالم العربى وابتزاز أنظمته.