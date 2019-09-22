ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بقوة 100 ميل في الساعة.. إعصار مدمر يضرب اليابان ويقلب القوارب.. صور

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 05:13 م
صدى البلد
أحمد شريف
ضرب إعصار مدمر بقوة 100 ميل في الساعة الجزيرة الرئيسية في اليابان وساحل كوريا الجنوبية اليوم بعد اجتياح الإعصار أجزاء من الجزر الجنوبية في اليابان ، ما تسبب في فيضانات وإصابات طفيفة بين صفوف سكان الجزيرة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، تسبب إعصار تاباه في انقلاب القوارب بالموانئ بكوريا الجنوبية بعد ظهر هذا اليوم ، حيث تسبب الإعصار ايضًا في تعطيل المباراة الافتتاحية لكأس العالم للرجبي في إنجلترا اليوم ضد تونجا في جزيرة هوكايدو اليابانية.

وأفادت الصحيفة بأن الإعصار القوي مر بالقرب من مدينة ناجازاكي في جنوب اليابان بعد ظهر يوم الأحد بعد أن ضرب أجزاء أخرى من جنوب اليابان ، بما في ذلك أوكيناوا ، في اليومين السابقين.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن العاصفة كانت تتحرك شمال شرق البلاد بسرعة 19 ميلا في الساعة ، مع رياح قصوى تصل إلى 100 ميل في الساعة.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مخاوف من تعرض شبه الجزيرة الكورية لإعصار داناس

بالأسماء.. مناطق يضربها إعصار دوريان في الولايات المتحدة.. فيديو

كوريا الجنوبية ترفع حالة التأهب مع اقتراب إعصار تاباه

ترشيحاتنا

القوات المسلحة: الصفحات الرسمية لـ المتحدث العسكرى على فيسبوك وتويتر هما فقط مصدر المعلومات

مين أحلى .. الفساتين المنقوشة اختيار النجمات ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي.. صور

الصحف الإنجليزية تبرز تألق حارس مرمى إنبي أمام بيراميدز.. اقرأ التفاصيل

تشافي يعلق على إمكانية توليه تدريب برشلونة

19 لاعبًا في كتيبة زيدان لموقعة إشبيلية بـ الدوري الإسباني

5 قرارات عاجلة فى الزمالك لمحو آثار السقوط أمام الأهلى فى نهائى السوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 33 .. إطلالات تكشف جرأة ريهام حجاج.. صور

بعد فستانها الجريء.. بسنت شوقى خطيبة محمد فراج تبهر جمهورها بأنوثتها ..صور

مكشوف من الجوانب.. درة تتألق بفستان مثير في مهرجان الجونة