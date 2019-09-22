بقوة 100 ميل في الساعة.. إعصار مدمر يضرب اليابان ويقلب القوارب.. صور

ضرب إعصار مدمر بقوة 100 ميل في الساعة الجزيرة الرئيسية في اليابان وساحل كوريا الجنوبية اليوم بعد اجتياح الإعصار أجزاء من الجزر الجنوبية في اليابان ، ما تسبب في فيضانات وإصابات طفيفة بين صفوف سكان الجزيرة.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، تسبب إعصار تاباه في انقلاب القوارب بالموانئ بكوريا الجنوبية بعد ظهر هذا اليوم ، حيث تسبب الإعصار ايضًا في تعطيل المباراة الافتتاحية لكأس العالم للرجبي في إنجلترا اليوم ضد تونجا في جزيرة هوكايدو اليابانية.



وأفادت الصحيفة بأن الإعصار القوي مر بالقرب من مدينة ناجازاكي في جنوب اليابان بعد ظهر يوم الأحد بعد أن ضرب أجزاء أخرى من جنوب اليابان ، بما في ذلك أوكيناوا ، في اليومين السابقين.



وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن العاصفة كانت تتحرك شمال شرق البلاد بسرعة 19 ميلا في الساعة ، مع رياح قصوى تصل إلى 100 ميل في الساعة.





