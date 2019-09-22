الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة APLP

تستقبل الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة APLP.



يهدف البرنامج إلى تجميع الشباب الأفريقي من جميع البلاد بالقارة في برنامج تدريبي واحد، يجمع الشباب الإفريقي بإختلاف إنتماءاته ومعتقداته تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام، بمقر الأكاديمية.



وتم تخريج الدفعة الأولى من البرنامج التي ضمت 100 متدرب إفريقي من ٢٩ دولة أفريقية، وقام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتسليم شهادات التخرج والدروع لهم بحضور الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية في حفل التخرج ضمن فعاليات اليوم الثاني والأخير للمؤتمر الوطني الدورى السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة.