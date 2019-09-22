10 أسباب لنقص مياه «الردياتير» من محرك السيارة.. تعرّف عليها

الردياتير من الأجزاء المهمة جدًا لعملية تشغيل السيارة، والمحافظة على دورة تبريد المحرك وتخفيض حرارته. وتعرض الردياتير للتوقف أو التلف يؤدي لارتفاع حرارة المحرك وتلفه؛ لذا يجب التأكد دائمًا من مستوى المياه داخل الردياتير لضمان سلامة المحرك.



وهناك 10 أسباب قد يكون أحدها السبب في نقص مياه الردياتير:

1 – قد يكون نقص الماء بسبب عدم إحكام غلق غطاء قُربة المياه وهي المسؤولة عن تغذية الردياتير بالماء، ويؤدي هذا إلى تبخير المياه بسبب الحرارة العالية.



2 – قد تكون هناك مشكلة في منظم الحرارة الخاص بالسيارة (الثرموستات)؛ وهو الذي يعمل على قياس درجة الحرارة داخل الردياتير، ومدى الاحتياج لتشغيل المروحة للتبريد، وفي حال الخلل به تسخن السيارة ويتبخر الماء.



3 – قد يكون نقص الماء ناتجا عن حدوث ثقب داخل الأنابيب المرنة الموجودة داخل الردياتير؛ مما يؤدي لنقص الماء الشديد و يسبب خطورة عالية على المحرك.



4 – قد يكون السبب أيضًا دخول الهواء داخل نظام التبريد، وهذا يؤدي إلى نقص المياه داخل الردياتير.



5 – قد يكون السبب هو الإهمال في متابعة مستوى الماء داخل الردياتير نتيجة طبيعية للفقد العادي للماء بسبب الحرارة.



6 – من أهم العوامل المسؤولة عن دورة تبريد المحرك هي مروحة السيارة، وهي تقع خلف الردياتير وتعمل في حالة ارتفاع حرارة المحرك، وفي حال تلفها يسخن المحرك جدًا مما يؤدي لتبخر ماء الردياتير.



7 – توجد في مقدمة السيارة قربة ماء، تكون المسؤولة عن ضخ الماء داخل الردياتير واستكمال النقص فيه، وفي حال ثقبها أو كسرها يؤدي ذلك لنقص ماء الردياتير.



8 – من الأسباب الرئيسية لاستهلاك الماء الشديد داخل الردياتير هو تكييف السيارة، ومع التشغيل الدائم للتكييف يستهلك ماءً كثيرًا من الردياتير.



9 – مع كثرة تشغيل الردياتير يتقادم ويفقد عمره الافتراضي؛ مما يؤدي لتلفه ويجب تغييره.



10 – قد يحدث التسريب بسبب كسر أو تسريب في الغطاء أسفل الردياتير، وهو المخصص للتنظيف من الأوساخ.