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بين الناس

مسنة مهددة بالحبس تناشد فاعلي الخير بسداد ديونها

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 09:07 ص
صدى البلد
وسام مختار
سيدة عجوز في منتصف الخمسينيات من عمرها، وتطاردها الأمراض إلى جانب الفقر وقلة الحيلة، كما أن السجن يهددها في كل لحظة، الحاجة حميدة عبدالحميد ، 56 عامًا ، ربة منزل وتقيم في ٣ شارع الجامع بمنطقة الحيتية بالعجوزة.

وعن مشكلتها تقول: ليس لدينا سند أو جدار فنحن أسرة بسيطة فقيرة، لذلك اضطررت إلى الاستدانة والحصول على قروض لتجهيز بناتى في الزواج، ومطلوب منى تسديد قسط كل أسبوعين بقيمة ٤٠٠٠ جنيه، واضطر للاستدانة حتى أسدده.

وأضافت فى رسالتها من خلال شكاوى صدى البلد: تراكمت على الديون ولا أعرف ماذا أفعل، والبعض رفع قضايا ضدى، ومهددة بالحبس والسجن، ومن حولى بسطاء مثلى لا يمكنهم مساعدتى، وحتى معاش زوجى المتوفى توقف صرفه دون سبب منذ شهرين ولم أعد قادرة على شراء لأدوية والعلاج، حتى الأشعة لا يمكننى إجراؤها لأن تكلفتها ٦٠٠ جنيه، وكل ما أتمناه أن يتكفل فاعل خير بتسديد ديونى.

للتواصل مع الحالة : ٠١٢٧٤٥٨٦٢١٨

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