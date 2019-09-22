الإسماعيلي يستعد لمواجهة أهلي بنغازي بدون راحة

أدى لاعبو الفريق الأول بالنادى الإسماعيلى تدريبات خفيفة عقب العودة إلى الاسماعيلية بعد الفوز الذى حققه الفريق أمس على الجونة وحصده لأول ثلاث نقاط فى مشواره بالدوري العام.



بدأ المران بإجتماع عقده المدير الفنى ” ميودراج يسيتش ” مع اللاعبين حرص فيه على تقديم الشكر للجميع على الآداء الجيد و الروح القتالية التى ظهرت عليهم داخل أرض الملعب بجانب إلتزامهم بتعليمات الجهاز الفنى.



عقب الإجتماع تولى مدرب الأحمال ” بويان ” التدريبات الإستشفائية للاعبين الاساسيين والتدريبات البدنية لبقية أعضاء الفريق .



وإختتم يسيتش المران بتدريب اللاعبين على إصلاح بعض الأخطاء التى وقع فيها اللاعبين أثناء مباراة الأمس.



