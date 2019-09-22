معايير اختيار جائزة The Best لأفضل لاعب فى العالم.. 4 يحق لها حق التصويت

أعلنت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة الدولي "فيفا" عبر انستجرام عن القائمة النهائية لـ 3 لاعبين المرشحين للفوز بجائزة "the best" افضل لاعب بالعالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.



وظهر بالقائمة ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الاسباني، و فيرجيل فان ديك لاعب فريق ليفربول الإنجليزي وكريستيانو رونالدو لاعب يوفينتوس الإيطالي.



ولكن ما هي معايير اختيار الأفضل في العالم؟



في البداية تقوم لجنة كرة القدم في الاتحاد الدولي باختيار لائحة مكونة من 23 لاعبا تنحصر المنافسة بينهم على جائزة أفضل لاعب في العالم للعام الحالي والتي يتم الكشف عنها بداية ديسمبر.



و ينحصر التصويت لاختيار الفائز بين 4 جهات:



مدربو كرة القدم في جميع منتخبات العالم (25%).

وقادة جميع منتخبات العالم (25%).

صحفي متخصص عن كل دولة لديها منتخب يشارك في استحقاقات الفيفا (25%).

جماهير كرة القدم حول العالم (25%).

وهذه أول مرة يُشارك الجمهور في اختيار الأفضل في العالم، هم المسجلون في موقع الفيفا الرسمي فقط.



يتم التصويت في هذه الجائزة بناءً على إنجازات كل لاعب مع فريقه ومنتخب بلاده خلال الفترة ما بين 22 نوفمبر من العام المنقضي، وحتى 22 نوفمبر من العام الحالي، ويراعى أيضًا أداء اللاعب داخل وخارج الملعب.



كل المشاركين في التصويت يطلب منهم اختيار أفضل 3 لاعبين في العالم بالترتيب، وسيحصل الأفضل في الرقم 1 على 5 نقاط، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 3 نقاط، والثالث عن نقطة واحدة.



وفي حال التعادل بين لاعبين بمعدل عدد النقاط النهائي، يتم احتساب عدد مرات اختيار كل لاعب في المركز الأول من قبل المصوتين، وإذا استمر التعادل يتم النظر لعدد مرات اختيار كل لاعب في المركز الثاني، وفي حال استمر التعادل تمنح الجائزة لكلا اللاعبين.