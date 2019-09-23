ضياء السيد: أنا صاحب جائزة أكثر شخص يدخل ترشيحات الجهاز الفني للمنتخب

تحدث ضياء السيد مدرب منتخب مصر الأسبق، ساخرًا عن ترشيحه للعمل ضمن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر، والذي تم تشكيله بقيادة حسام البدري.



قال ضياء السيد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "أنا صاحب جائزة أكتر شخص يدخل ترشيحات الجهاز الفني للمنتخب".



تابع ضياء السيد، أنه يتمنى التوفيق للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر وأن ينجح في تحقيق أهدافه خلال الفترة المقبلة لإسعاد الشعب المصري.

