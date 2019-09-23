طلب الزواج منها من تحت الماء فغرق.. فيديو

بعدما خطط الحبيبان لإقامة حفل زفاف مميز وسط الأقارب والأصدقاء، إلا أن الفرح تحول لكارثة بعدما غرق العريس وهو يطلب يد عروسه للزواج تحت الماء فى تنزانيا.



كان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو، يظهر العريس الأمريكى ستيفن ويبر حاملًا لورقة تحت الماء مكتوب عليها:"تقبلين أن تكوني زوجتي؟".



وبعد ذلك قدم ستيفن خاتم الزواج لحبيبته، ومن ثم ابتعد عن المشهد ليسبح باتجاه سطح الماء، وأعادت العروس نشر الفيديو واسفله تعليق :"نعم! نعم! نعم!".



ولكن الصدمة كانت بعد اكتشاف أن العريس لم يصعد من الماء، وغرق ليظل جسده تحت الماء لساعات عدة حتى انتشلت فرق الإنقاذ جثته، وسط انهيار كل الحضور.



