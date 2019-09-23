ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

طلب الزواج منها من تحت الماء فغرق.. فيديو

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 01:21 ص
صدى البلد
كريم جمال
بعدما خطط الحبيبان لإقامة حفل زفاف مميز وسط الأقارب والأصدقاء، إلا أن الفرح تحول لكارثة بعدما غرق العريس وهو يطلب يد عروسه للزواج تحت الماء فى تنزانيا.

كان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو، يظهر العريس الأمريكى ستيفن ويبر حاملًا لورقة تحت الماء مكتوب عليها:"تقبلين أن تكوني زوجتي؟".

وبعد ذلك قدم ستيفن خاتم الزواج لحبيبته، ومن ثم ابتعد عن المشهد ليسبح باتجاه سطح الماء، وأعادت العروس نشر الفيديو واسفله تعليق :"نعم! نعم! نعم!".

ولكن الصدمة كانت بعد اكتشاف أن العريس لم يصعد من الماء، وغرق ليظل جسده تحت الماء لساعات عدة حتى انتشلت فرق الإنقاذ جثته، وسط انهيار كل الحضور.

ترشيحاتنا

طلب الزواج منها من تحت الماء فغرق.. فيديو

مش محمود السيسي .. عمرو أديب يسخر من محمد ناصر على الهواء.. فيديو

بالأعلام والأغاني الوطنية .. الجالية المصرية بأمريكا تدعم الرئيس خلال زيارته لنيويورك.. صور‎

ببطانة ومكشوف الخصر .. صبا مبارك تشعل الجونة بالفستان الاصفر

ترتيب الدوري المصري .. بعد انتهاء اليوم الثاني وقبل مباراتي الأهلي والزمالك

نسوان وخمرة بعزق فيها .. أغنية جديدة تهاجم الهارب محمد علي .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون ممزق .. منى زكى تواصل إثارة الجدل في مهرجان الجونة

كيس بلاستيك .. إيمان العاصى بإطلالة صادمة تعرضها للانتقاد

زي الملايكة .. درة بإطلالة ناعمة على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة