شاهد .. شيرين رضا بإطلالة تخفي عمرها الحقيقي من مهرجان الجونة

ظهرت الفنانة شيرين رضا فى ثانى يوم من فعاليات مهرجان الجونة السينمائى بدورته الثالثة بإطلالة ملفتة وعصرية، ما جعلها تبدو أصغر من عمرها.



وظهرت شيرين رضا فى الصور بفستان طويل، مكشوف الأكتاف، واتسم التصميم بالبساطة والاناقة، باللون البينك المنقط بالابيض، و اكملت إطلالتها بحذاء أنيق وجذاب ذا كعب عال.



وتزينت شيرين رضا بمجوهرات تتميز بالفخامة وأنيقة، فيما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجا هادئا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.



