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أصل الحكاية

طقس الخليج.. ارتفاع درجات الحرارة في السعودية.. وظهور السحب ظهرا في الإمارات

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 09:19 ص
طقس الخليج اليوم
طقس الخليج اليوم الاثنين - صورة أرشيفية
محمد مجدي
يتسم طقس السعودية بالجفاف طوال العام نظرًا لطابعها الصحراوى الممتد داخل الدولة بشكل كبير؛ حيث يعد أكثر من 60% من مساحة الدولة صحراء مما يجعلها عرضة للعديد من التقلبات الجوية القاسية والصعبة.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية أن تكون سماء المملكة غائمة جزئية في مناطق الجنوب والغرب، على أن تشهد المملكة سحبا رعدية ممطرة في مناطق مرتفعات جازان وعسير والباحة وتصل إلى مرتفعات مكة.

وأشار بيان هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الرطوبة سترتفع خلال اليوم الاثنين من بداية ساعات الليل وحتى الصباح الباكر وذلك على المناطق الساحلية، مع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على السواحل الغربية والشرقية.

وبحسب هيئة الأرصاد السعودية فإنه من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة في المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين مقارنة بدرجات الحرارة أمس الأحد؛ إذ ترتفع درجات الحرارة بواقع درجة، حيث تكون درجة الحرارة الاثنين 42 درجة في الرياضة عاصمة السعودية.

أما عن حالة البحرين، فقط نوهت هيئة الأرصاد السعودية إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة، مع ارتفاع أمواج يصل إلى متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وعن حالة الخليج العربي، أكدت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 10-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف متر إلى متر ونصف.

وعن درجات الحرارة اليوم في المملكة:
مكة 28 - 41
المدينة المنورة 27 - 42
الرياض 24 - 40
جدة 27 - 37

أما عن الإمارات، فقد أكد المركز الوطني للأرصاد أن طقس اليوم الاثنين صحو إلى غائم جزئيا على بعض المناطق، وتظهر السحب شرقا وجنوبا بعد الظهر، ورطب ليلا وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف خاصة شمالا.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، إذ إن حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 16 - 28 كم/س، تصل إلى 36 كم/س أحيانا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين، فيما يلي بيان بها:
أبو ظبي 28 - 42
دبي 29 - 40
الشارقة 27 - 41
الفجيرة 29 - 35
طقس الخليج.. ارتفاع درجات الحرارة في السعودية.. وظهور السحب ظهرا في الإمارات
طقس الخليج.. ارتفاع درجات الحرارة في السعودية.. وظهور السحب ظهرا في الإمارات
طقس الخليج.. ارتفاع درجات الحرارة في السعودية.. وظهور السحب ظهرا في الإمارات
طقس الخليج.. ارتفاع درجات الحرارة في السعودية.. وظهور السحب ظهرا في الإمارات

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