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رياضة

أهلي فايلر في مواجهة سموحة التوأم .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 06:00 ص
صدى البلد
ريهام بكير
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع سموحة في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم الاثنين، على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأولى ببطولة الدوري الممتاز.

يدخل الأهلي مواجهة سموحة بحثا عن ضربة بداية مثالية في رحلة الدفاع عن لقبه للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه.

الأهلي حامل لقب الدوري يدخل مواجهة سموحة بمعنويات مرتفعة بعدما نجح قبل أيام في حصد لقب السوبر على حساب منافسه التقليدي الزمالك للمرة الـ11 في تاريخه تحت قيادة مدربه السويسري رينيه فايلر في أول ظهور محلي له .

ومن المنتظر أن يعتمد رينيه فايلر المدير الفني للفريق على القائمة التي سافرت للإسكندرية مساء الخميس الماضي باستثناء قلب دفاع الفريق محمود متولي الذي تأكد غيابه عن المباراة بداعي الإصابة التي تعرض لها في مباراة الزمالك بالسوبر على أن يحل محله أيمن أشرف العائد من الإيقاف.

وتضم قائمة الأهلي : شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ورامي ربيعة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي وصالح جمعة ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية ومروان محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وحسام عاشور و صلاح محسن وجيرالدو وجونيور أجايي وأليو ديانج ومحمد هاني.

على الجانب الآخر ، يأمل الفريق السكندري بقيادة حسام حسن وتوأمه إبراهيم في تحقيق نتيجة إيجابية واقتناص نقاط المباراة من حامل اللقب.

وضمت قائمة سموحة 22 لاعبا وهم :
هانى سليمان، عمر صلاح، حسن تيمور ، رجب نبيل، كريم يحيى، محمود عزت، أحمد أبو الفتوح، محمد الترهونى، محمد كوفى، محمد حليمة ، فارس مجاهد، شريف رضا، يوسف ديوب، أحمد حمص، إيدى إيمومو، إسلام الفار، إسلام جمال، فوزى الحناوى ، محمد جمال، حسام حسن، أحمد حسن مكى، رونالد وانجا.

ويسعى الجهاز الفنى لسموحة إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة الأهلى من أجل الفوز عليه والسير بخطى ثابتة نحو حصد نقاط المباراة الثلاث والمنافسة على المراكز الأولى بالدورى الممتاز.

وتذاع المباراة على قناتي أون سبورت وتايم سبورت.

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