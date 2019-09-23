بنطلون ممزق .. منى زكى تواصل إثارة الجدل في مهرجان الجونة

نشر الحساب الرسمى لمهرجان الجونة السينمائى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة للفنانة منى زكى، بإطلالة جريئة خلال حضورها فعاليات المهرجان فى دورته الثالثة لعام 2019.



ظهرت الفنانة منى زكي، بإطلالة غريبة، مرتدية هاف ستوك أسود مكشوف البطن وبنطلون مقطع من ناحية الركبة، وأثارت الفنانة منى زكى الجدل ووصفها البعض من متابعيها بأنها إطلالة صادمة.



انطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.



