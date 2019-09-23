أول تعليق من نتنياهو على اقتراب فقدانه تشكيل الحكومة بسبب القائمة العربية

هاجم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، توصية ممثلو القائمة العربية المشتركة في اجتماعهم مع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، بتكليف بيني جانتس بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.





وقال بنيامين نتنياهو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "حدث ما حذرنا منه بالضبط، أوصت القائمة العربية المشتركة ببيني جانتس كرئيس للوزراء".





وأضاف بنيامين نتنياهو: "يوجد الآن خياران: أم أن حكومة الأقلية ستعتمد على من يرفضون إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وتمجد الإرهابيين الذين يقتلون جنودنا ومواطنينا. أو تشكيل حكومة وطنية واسعة".





وتابع بنيامين نتنياهو: "أنا أعلم ما هو الجواب وأنت تعرفه أيضًا ، وهذا هو السبب في أنني سأعمل قدر استطاعتي لإنشاء حكومة وحدة وطنية واسعة. لا يوجد حل آخر".



