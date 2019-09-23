مفاجأة .. رغم رفض الكونجرس.. حزب ترامب يحاول إعادة تركيا لصفقة أف 35

قال السيناتور الجمهوري الأمريكي لينزي جراهام، بعد اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يحاول إعادة تركيا إلى برنامج مشترك لتصنيع الطائرة المقاتلة إف-35، الذي أُبعدت عنه أنقرة في يوليو الماضي.



وبحسب تقارير وسائل إعلام تركية، قال جراهام، وهو حليف مقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك: "نحاول إعادتهم إلى برنامج المقاتلة إف-35".



وشب خلاف بين أنقرة وواشنطن بشأن شراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400، والتي تقول الولايات المتحدة إنها لا تتوافق مع دفاعات حلف الأطلسي وتشكل تهديدا للمقاتلة الشبح إف-35 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن.



وأبعدت واشنطن تركيا عن البرنامج المشترك للمقاتلة إف-35 بعدما وافقت تركيا على تسلم معدات المنظومة إس-400 في يوليو.

وكانت أنقرة تريد أيضا شراء بعض هذه المقاتلات ولكنها تقول الآن إنها قد تبحث عن بديل.



وذكرت وسائل إعلام تركية إن جراهام اجتمع مع أردوغان في نيويورك قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.