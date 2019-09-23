مدون إماراتي: جهات خارجية تفبرك أخبارا لتهديد أمن مصر

كشف الكاتب الإماراتي يعقوب الريسي، حقيقة الهجوم الذي تتعرض له الدولة المصرية من ادعاءات ونشر بعض الأخبار القديمة علي أنها موجودة حاليا بمصر.
وغرد عبر تويتر قائلا "فجأة رويترز تغرد بالعربي، الجزيرة تنشر صورا مفبركة، القبس تنشر وتحذف وتعتذر، الأناضول تنشر مقاطع قديمة، صحفي بريطاني يكتب بهاشتاق عربي، تويتر توقف حسابات بالإمارات والسعودية.
وأضاف: "كانت حملة منظمة لإسقاط #مصر بالفوضى، وأفشلها الشعب المصري العظيم بتلاحمهم، حول بلادهم الغالية على قلوب الشرفاء".
وغرد عبر تويتر قائلا "فجأة رويترز تغرد بالعربي، الجزيرة تنشر صورا مفبركة، القبس تنشر وتحذف وتعتذر، الأناضول تنشر مقاطع قديمة، صحفي بريطاني يكتب بهاشتاق عربي، تويتر توقف حسابات بالإمارات والسعودية.
وأضاف: "كانت حملة منظمة لإسقاط #مصر بالفوضى، وأفشلها الشعب المصري العظيم بتلاحمهم، حول بلادهم الغالية على قلوب الشرفاء".