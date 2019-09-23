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أخبار العالم

من جديد .. العاصمة الليبية في ظلام بسبب الأوضاع الأمنية

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 06:58 ص
العاصمة الليبية في
العاصمة الليبية في ظلام
قسم الخارجي
شهدت العاصمة الليبية طرابلس من جديد انقطاع التيار الكهربائي، بعد فترة شهدت استقرارا نسبيًا في التيار الكهربائي وسط استقرار الأوضاع الأمنية بالبلاد.

وأعرب سكان المدينة وفق ما نقلته فضائية "218" الليبية عن غضبهم من استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات.

ومن جانبها، قالت الشركة العامة للكهرباء الليبية، إن عزوف الشركات المنفذة للمشاريع، بسبب الأوضاع الأمنية، وتعرض محطات الكهرباء للسرقة والعبث والتخريب والتدمير، عطّلت أعمال الصيانة واستقرار الشبكة الكهربائية.

وأوضح مدير دائرة الإعلام بالشركة محمد التكوري أن استعمال المصابيح الاقتصادية وإطفاء المصابيح غير الضرورية، يوفر 44 ميجاوات وهي كافية لتغذية 80 ألف منزل.

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