7.69 مليار دولار حجم التجارة بين الصين ومصر خلال 7 أشهر

أعلنت المصلحة العامة للجمارك الصينية أن حجم التجارة الثنائية بين الصين ومصر وصل إلى 69ر7 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو الماضيين، بزيادة 1ر2% على أساس سنوي.



وذكرت المصلحة –في أحدث بيانات أصدرتها اليوم- أن الصادرات الصينية إلى مصر بلغت 94ر6 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، في حين بلغت الواردات الصينية من مصر 750 مليون دولار في الفترة نفسها.



وأضافت أن حجم التجارة بين الصين ومصر خلال شهر يوليو الماضي بلغ 16ر1 مليار دولار، بواقع 10ر1 مليار دولار صادرات من الصين إلى مصر، و06ر0 مليار دولار واردات صينية من مصر.



