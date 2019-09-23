فيديوجراف| عمرو أديب يخدع الإخوان

أعلن الإعلامى عمرو أديب عبر برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بى سى مصر" استضافة محمود حمدى عبد الفتاح السيسى وعقب الإعلان انهالت التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" و"فيسبوك" من قبل أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية وهجوم قنواتهم على الدولة المصرية.



قام الإخوان بنشر تدوينات وشائعات ضد مصر والهجوم على القيادة السياسية، وتشويه مؤسسات الدولة ومحاولة تحليل المشهد بأن هناك حالة من التخبط فى الدولة، لكن كانت المفاجأة أن الشخص الذى تم استضافته هو العضو المنتدب لـ صيدليات 19011 محمود حمدى عبد الفتاح السيسى.



أراد الإعلامي عمرو أديب أن يوضح لمتابعيه أن لا ينساقوا وراء كل ما يتم نشره دون التحقق من صحته.



وأغلق الإعلامي عمرو أديب شائعات الإخوان حول تلك النقطة التى يحاول الإخوان استغلالها فى الفترة الأخيرة ضد مؤسسات الدولة.