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منوعات

وداعا لـ حر الصيف وسخونة الهواء.. اليوم بدء فصل الخريف فلكيًا

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 12:14 م
فصل الخريف
فصل الخريف
آية جمعة
ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية أن فصل الخريف يبدأ اليوم الاثنين، 23 سبتمبر، في نصف الكرة الشمالي التي تضم مصر وبريطانيا ودولا عدة.

وأوضحت الصحيفة أنه يتم تحديد هذا التاريخ بناءً على التقويم الفلكي المرتبط بدوران الأرض وعلاقته بالشمس أثناء الدوران.

ويتميز فصل الخريف بطقس متقلب؛ فهو يجمع طقس الفصول الثلاثة الاخرى في فصل واحد، كما يتميز بالرياح الشديدة وتساقط أوراق الشجر وتزيد الاتربة وتكون برودة الجو ليلا.

ومن المقرر أن ينتهي فصل الخريف في 22 ديسمبر المقبل.

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