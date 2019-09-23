روجينا بين يديّ زوجها أشرف زكي.. والجمهور: احلى اتنين

يشار الى ان احدث اعمال الفنانة روجينا كانت في العام الماضي في مسلسل "كلبش" مع الفنان أمير كرارة، وغابت عن ماراثون الدراما برمضان 2019.

نشرت اليوم الفنانة روجينا عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة لها من احدث إطلالاتها بمهرجان الجونة السينمائي.وظهرت روجينا فى الصوره فى حضن زوجها أشرف زكي نقيب الممثلين وعضو مجلس نادي الزمالك."ماشاء الله ربنا يخليكو لبعض""زي القمر""احلي اتنين"