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محافظات

بتكلفة 483 مليون جنيه.. الجيزة تبدأ العام الدراسي بـ 42 مدرسة جديدة

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 02:34 م
صدى البلد
محمد الصاحى
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة تمكنت من إدخال 42 مدرسة جديدة للمنظومة التعليمية فضلا عن التوسعات في المدارس القائمة والتي تم الانتهاء منها جميعا مع بداية العام الدراسي.

وأوضح محافظ الجيزة، أن التكلفة الإجمالية لتلك المدارس بلغت 483 مليون جنيه بإجمالي 982 فصلًا دراسيًا مع بداية العام الدراسي الجديد للنهوض بالمنظومة التعليمية ومواجهة الكثافات الطلابية العالية بالمدارس والتي ستحقق النفع في النهاية على المستوى التعليمي للطلاب.

وأكد أن المحافظة تعمل على التعاون مع الجهات المعنية بالدولة لتوفير أراضي لبناء مدارس جديدة عليها لمواجهة الكثافة الطلابية داخل الفصول.

يذكر أن المدارس الجديدة التى تم إدخالها الخدمة بالعام الدراسى الجديد هى مدرسة الفاروق عمر للتعليم الأساسى ومدرسة أمهات المؤمنين للتعليم الأساسي بالهرم ومدرسة المؤمن للتعليم الأساسي بمنشأة القناطر وعبد الرحمن بن عوف الرسمية للغات والحياة الرسمية للغات والحياة للتعليم الأساسي ومدرستي إسامة بن زيد للتعليم الأساسي وكرم نوفل للتعليم الأساسي بالصف ورياض الصالحين بأطفيح وهضبة الأهرام تجريبي متميز بالهرم و الحياة الثانوية والجيل الجديد بأكتوبر والفؤاد للتعليم الأساسي بالعياط وعز الدين الفقي الأعدادية بأبو النمرس وخاتم المرسلين للتعليم الأساسي والكوثر للتعليم الأساسي والشيماء للتعليم الأساسي وأحمد شوقي الثانوية والأمام محمد عبده الثانوية بأكتوبر ومدرسة الأزهار بالعياط.

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