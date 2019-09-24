ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

القلوب مبصرة.. كفيفات هزمن الظلام بمشغولات يدوية.. فيديو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 02:15 ص
صورة أرشيفية - البامبو
صورة أرشيفية - البامبو
القسم الميداني - عدسة : ابانوب نبيل
بأصابع رقيقه شديدة الاحساس يبدا لقاؤها الاول مع الخامات ثم تبدا علاقه الحب بين اصابعها والخامات التي تستخدمها، فتقوم بتضفير خيوط القش من خلال الاذرع الحديديه للقفص وكأنها تمتلك اصابع مبصرة.

قالت هناء عبدلله لصدي البلد انا كفيفه منذ الولاده بسبب مشكله لوالدتها أثناء ولادتها أدت إلى التأثير علي خلايا المخ مما أفقدها نعمة البصر.


أوضحت هناء انها تعمل بصناعة البامبو منذ ٢٠ عاما وتقوم بأعمال أخرى مثل صناعة الحقائب النسائية، وأسبته الغسيل، وحوامل القوارير وعلب الماكياج لجذب الجمهور علي شراء المنتجات من خلال إقناعهم بالمنتجات وجودتها .

واشارت الي سعادتها ببيع منتجاتها في المعرض السنوي الذي تقيمة جمعية النور والأمل للكفيفات لكي تثبت للعالم ان الكفيف يستطيع ان ينتج اعمال يدويه مثله مثل المبصر ولا ينقصه شيئا وانه يستطيع ان يرى بأصابعه وقلبه كل شيء.

واشارت الي الصعوبات الي تواجها يوميا وهي ركوب المواصلات العامة ومترو الأنفاق بمفردها وفي بعض الأحيان لا تجد احد يساعدها في عبور الطريق.

اضافت "هناء ":حلمي مش اني اكون مبصره عشان دي حاجه اتعودت عليها وراضيه بيها حلمي الحقيقي هو تعلم كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا و تطوير مهارتي بشكل مستمر عن طريق القراءه في جميع المجالات حيث ان القراءة واحدة من هواياتي المفضلة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النور مكانه في القلوب .. وحي لقمان سعودية حطمت قيود الظلام .. قصة نجاح

مملكة الذهب عرض مسرحي لمساندة الكفيفات.... فيديو

ترشيحاتنا

بـ إطلالة جريئة .. الجمهور يتغزل فى منة فضالي .. شاهد

اخبار البرلمان.. الحكومة تزف بشرى بشأن الغاز الطبيعي.. وصدمة جديدة للملاك بقانون التصالح في مخالفات البناء

بفستان مثير.. منى زكى وهدى المفتي يشعلان السوشيال ميديا.. شاهد

بالقميص وحافية.. اليسا تثير الجدل بصورة على الارجوحة.. ومتابعوها: اشتقنالك

بالتنسيق مع 16 دولة.. المخابرات الإثيوبية تحبط هجوما إرهابيا

نجمات السينما على السجادة الحمراء بـ الجونة السينمائي الليلة.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متألقة بالأصفر.. شاهد إطلالة هند عبد الحليم في مهرجان الجونة.. صور

بالدانتيل الشفاف وشعر مجعد.. انغام باطلالة ناعمة خلال إحيائها حفل بجدة

بـ فستان قصير.. ليلى علوى تبرز جمالها فى مهرجان الجونة السينمائى ..صور