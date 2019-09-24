القلوب مبصرة.. كفيفات هزمن الظلام بمشغولات يدوية.. فيديو

بأصابع رقيقه شديدة الاحساس يبدا لقاؤها الاول مع الخامات ثم تبدا علاقه الحب بين اصابعها والخامات التي تستخدمها، فتقوم بتضفير خيوط القش من خلال الاذرع الحديديه للقفص وكأنها تمتلك اصابع مبصرة.



قالت هناء عبدلله لصدي البلد انا كفيفه منذ الولاده بسبب مشكله لوالدتها أثناء ولادتها أدت إلى التأثير علي خلايا المخ مما أفقدها نعمة البصر.





أوضحت هناء انها تعمل بصناعة البامبو منذ ٢٠ عاما وتقوم بأعمال أخرى مثل صناعة الحقائب النسائية، وأسبته الغسيل، وحوامل القوارير وعلب الماكياج لجذب الجمهور علي شراء المنتجات من خلال إقناعهم بالمنتجات وجودتها .



واشارت الي سعادتها ببيع منتجاتها في المعرض السنوي الذي تقيمة جمعية النور والأمل للكفيفات لكي تثبت للعالم ان الكفيف يستطيع ان ينتج اعمال يدويه مثله مثل المبصر ولا ينقصه شيئا وانه يستطيع ان يرى بأصابعه وقلبه كل شيء.



واشارت الي الصعوبات الي تواجها يوميا وهي ركوب المواصلات العامة ومترو الأنفاق بمفردها وفي بعض الأحيان لا تجد احد يساعدها في عبور الطريق.



اضافت "هناء ":حلمي مش اني اكون مبصره عشان دي حاجه اتعودت عليها وراضيه بيها حلمي الحقيقي هو تعلم كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا و تطوير مهارتي بشكل مستمر عن طريق القراءه في جميع المجالات حيث ان القراءة واحدة من هواياتي المفضلة.