السيسي لـ رئيس وزراء بلجيكا: يجب تضافر الجهود لوقف التمويل والدعم السياسي للإرهاب

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الإثنين، رئيس وزراء بلجيكا، "شارل ميشيل" في نيويورك.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تقدم بالتهنئة إلى رئيس وزراء بلجيكا؛ على انتخابه في يوليو الماضي رئيسًا للمجلس الأوروبي، خلفًا للرئيس الحالي "دونالد توسك"، اعتبارًا من 2 ديسمبر 2019.





وأشاد الرئيس بالعلاقات الوثيقة والمتشعبة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا تطلع مصر إلى مزيدٍ من تطويرها في شتى المجالات سواء على الصعيد الثنائي أو اتصالًا بالتشاور حول القضايا والموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل.





وأعرب الرئيس عن حرص مصر على تطوير آليات التعاون مع بلجيكا في جميع المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والثقافية، فضلًا عن التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل.





وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تطرق إلى جهود مكافحة الإرهاب، وأكد الرئيس أهمية تضافر الجهود في هذا الصدد لاسيما في ما يتعلق بوقف أي تمويل أو دعم سياسي للإرهاب.



