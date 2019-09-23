ارتفع قرشا.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين 23 - 9 - 2019

شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات اليوم الاثنين 23/ 9 /2019 ارتفاعًا طفيفًا، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، وتراجع في عدد من البنوك المحلية، ومنها المصرف المتحد، وبنك SAIB.





سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وبلغ سعر الدولار نحو 16.24 جنيه للشراء و16.34 جنيه للبيع، مرتفعا قرشا واحدا، بينما سجل اليورو الأوروبي نحو 17.85 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع متراجعا 3 قروش، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 20.18 جنيه للشراء و20.33 جنيه للبيع بتراجع 3 قروش.





سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري

وسجّل الفرنك السويسرى نحو 16.3904 جنيه للشراء و16.4979 جنيه للبيع، بارتفاع قرش واحد بينما سجل 100 ين يابانى نحو 15.10 جنيه للشراء و15.20 جنيه للبيع، بينما سجل اليوان الصينى نحو 2.2894 جنيه للشراء و2.3038 جنيه للبيع.