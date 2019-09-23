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رياضة

حارس مرمى الاتحاد السكندري يحرم الزمالك من الهدف الثاني

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 08:29 م
حمدي النقاز لاعب
حمدي النقاز لاعب الزمالك
حسام الحارتي
تمكن عماد السيد حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري من التصدي لركلة حرة مباشرة من قبل حمدي النقاز لاعب نادي الزمالك كادت أن تسكن الشباك ، لتصبح ركلة ركنية لصالح القلعة البيضاء.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالهدف الأول في مرمى شباك منافسه نادي الاتحاد السكندري في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة عن طريق اللاعب مصطفى محمد .

وأعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق المقررة له مواجهة نادي الاتحاد السكندري في الثامنة مساء اليوم على استاد بتروسبورت في القاهرة الجديدة بالجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل مكونا من اللاعبين:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود الونش - محمود علاء - حمدى النقاز

خط الوسط : أحمد سيد زيزو - فرجاني ساسي - امام عاشور - محمد أونجم

خط الهجوم : خالد بوطيب ومصطفي محمد

ويجلس على دكة البدلاء اللاعبين: محمد أبو جبل - محمد عبد السلام - يوسف اوباما - أشرف بن شرقي- محمود عبدالرازق شيكابالا - محمد عبد الشافي - عمر السعيد.‎

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