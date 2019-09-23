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رياضة

حفل The best.. تعرف على التشكيلة المثالية لـ عام 2019

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 10:12 م
التشكيلة المثالية
التشكيلة المثالية لـ عام 2019
محمد رشاد
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التشكيلة المثالية لعام 2019، خلال الحفل الذي أقيم، اليوم الإثنين، في مدينة ميلانو الإيطالية..

وجاءت التشكيلة التي أعلنها الفيفا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: سيرجيو راموس، ماتياس دي ليخت، فيرجيل فان دايك، مارسيلو دا سيلفا

الوسط: لوكا مودريتش، دي يونج، كيليان مبابي، ليونيل ميسي

الهجوم: إيدين هازارد، كريستيانو رونالدو

ويتم اختيار الأفضل حول العالم بناءً على تصويت الصحفيين، المدربين وقائدي المنتخبات الوطنية، مع وجود 25% من القيمة الإجمالية للتصويت مخصصة للجماهير.

وانطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وينقل من مسرح "لا سكالا" التاريخي عبر قناة "بي إن سبورتس الإخبارية" المفتوحة.

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