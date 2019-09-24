مرتضى منصور يحذر طارق حامد

أعرب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن سعادته بفوز الأبيض على حساب الاتحاد السكندري، 1-0، في أولى جولات الدوري المصري الممتاز.



وشدد مرتضى منصور في تصريحات متلفزة، على أن الزمالك حقق فوزًا مهمًا على الاتحاد وسط ظروف صعبة، بعد خسارة الفريق أمام جينراسيون فوت السنغالي في دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا، وأمام الأهلي في بطولة السوبر المصري يوم الجمعة الماضية.



وأشار رئيس نادي الزمالك، في حديثه إلى أن غياب طارق حامد بسبب الإيقاف أثر على الزمالك، كونه أحد أهم عناصر الفريق.



ووجه منصور رسالة تحذيرية لطارق حامد، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، التي تؤدي إلى إيقافه، وتحرمه من المشاركة مع الزمالك في مبارياته المهمة.



وغاب طارق حامد عن المشاركة مع الزمالك، أمس، الإثنين، في بداية مشواره بالدوري الممتاز هذا الموسم، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.