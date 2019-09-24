هل تسبب اتحاد الكرة فى خسارة محمد صلاح فى استفتاء ذا بيست ؟

أقيمت مساء أمس الاثنين جوائز حفل جوائز الأفضل في العالم "ذا بيست" بمدينة ميلانو الإيطالية، وتوج الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة بجائزة الأفضل عن عام 2019.





وحل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في المركز الرابع خلف ميسي، وفان دايك مدافع ليفربول، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.





وعلى الرغم من تواجد محمد صلاح ضمن قائمة أفضل 10 لاعبيين في العالم، إلا مصر لم تشارك سوى بصوت واحد كان من نصيب الصحفي هاني دانيال والذي اختار محمد صلاح في المركز الثالث، خلف ساديو ماني وكريستيانو رونالدو، بينما غاب عن التصويت المدير الفني لمنتخب مصر وقائد المنتخب، بسبب إقالة أجيري، وتاخر إعلان المدير الفني الجديد.



