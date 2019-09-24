رئيس الوزراء يتفقد محطة صرف تزمنت في بني سويف

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه، محطة صرف تزمنت بمحافظة بني سويف واستمع إلى شرح عن الأعمال القائمة بالمحطة.





جدير بالذكر أنه تم إدراج عدد من مشروعات الصرف الصحي ضمن خطة الإحلال والتجديد للعام المالي 2019/2020 باعتماد مالي 151 مليون جنيه والمشروعات التي تتضمنها الخطة بمحافظة بني سويف هي : محطة معالجة الفشن بتكلفة 20 مليون جنيه ، ومحطة معالجة تزمنت بتكلفة 30 مليون جنيه،والصرف الصحي للمنطقة الصناعية بياض العرب 94.558 مليون جنيه،وصرف صحي قرية أقفهص بمركز الفشن بـ 3.5 مليون جنيه ، وصرف صحي قرية دنديل بمركز ناصر 3 ملايين جنيه.





ويدخل ملف مياه الشرب والصرف الصحى ضمن خطة الدولة التي تستهدف القضاء على المشكلة نهائيا في القرى والمناطق غير المخدومة على مراحل وبحسب الأولوية الملحة نظرا للتكلفة الكبيرة للمشروعات في هذا القطاع الهام ،منوها أنه المحافظة تعتمد أيضا على تنفيذ حلول فنية غير تقليدية في بعض الحالات التي تتطلب التدخل السريع من خلال تنفيذ بيارات لخفض منسوب المياه الجوفية والصرف الصحي عن طريق المساهمة المجتمعية .



