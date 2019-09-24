انخفاض بالحرارة وتحسن بالجو.. الأرصاد تعلن طقس نهاية الأسبوع.. فيديو

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأسبوع الجاري هو الثالث على التوالي الذي يشهد انخفاضا في درجات الحرارة، وتحسن الأحوال الجوية على كافة أنحاء الجمهورية.



وحذر أحمد عبد العال، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية اليوم الثلاثاء، من تكون كثيف للشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر على شمال البلاد، خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والرقع الزراعية.



كما نوه أحمد عبد العال عن استمرار نشاط الرياح على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.



وأشار أحمد عبد العال إلى أن نسب الرطوبة تكون مرتفعة جدًا في الصباح الباكر، وتنخفض بسطوع الشمس.



ولفت أحمد عبد العال إلى أنه بنهاية الأسبوع الجاري سوف تشهد البلاد ارتفاعا ما بين درجة أو درجتين، بداية من يوم الأربعاء، ولكنها لن تزيد عن 34 درجة.

