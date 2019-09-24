ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

انخفاض بالحرارة وتحسن بالجو.. الأرصاد تعلن طقس نهاية الأسبوع.. فيديو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 02:40 م
طقس
طقس
ندى فتح الله
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأسبوع الجاري هو الثالث على التوالي الذي يشهد انخفاضا في درجات الحرارة، وتحسن الأحوال الجوية على كافة أنحاء الجمهورية.

وحذر أحمد عبد العال، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية اليوم الثلاثاء، من تكون كثيف للشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر على شمال البلاد، خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والرقع الزراعية.

كما نوه أحمد عبد العال عن استمرار نشاط الرياح على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

وأشار أحمد عبد العال إلى أن نسب الرطوبة تكون مرتفعة جدًا في الصباح الباكر، وتنخفض بسطوع الشمس.

ولفت أحمد عبد العال إلى أنه بنهاية الأسبوع الجاري سوف تشهد البلاد ارتفاعا ما بين درجة أو درجتين، بداية من يوم الأربعاء، ولكنها لن تزيد عن 34 درجة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد: ارتفاع نسبة الرطوبة مع انخفاض درجات الحرارة.. فيديو

حتى نهاية الأسبوع.. الأرصاد تحذر من بعض الظواهر الجوية.. فيديو

الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى بداية الأسبوع المقبل.. فيديو

الطقس حار رطب.. الأرصاد تحذر من الشبورة المائية فى الصباح.. فيديو

الأرصاد تحذر من طقس غد الثلاثاء.. تعرف على التفاصيل ..فيديو

الأرصاد تزف بشرى لـ المواطنين حول حالة الطقس وتحذر السائقين.. فيديو

ترشيحاتنا

رسالة مؤثرة من الخطيب إلى مؤمن زكريا في ألمانيا

بطريقة غير متوقعة.. أفضل علاج لمرض الهربس

بحضور جماهيري.. الزمالك يواجه بطل السنغال ببرج العرب

فوائد مذهلة لزيت الزيتون.. أبرزها علاج شقوق الكعب وحروق الشمس

صحة النواب: التأكد من حقيقة وجود مواد مسرطنة بالرانيتيدين خلال شهرين

ابويا وعمامى فضوا بكارتى و اغتصبونى.. فتاة كرداسة تروى تفاصيل مأساة هتك عرضها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور منى زكي.. ناهد السباعي تتألق في عرض هذه ليلتي بـ مهرجان الجونة .. صور

انفجار عبوة شامبو داخل سيارة يتسبب في خسائر كارثية.. وهذا ما حدث!

للمرأة السعودية.. استوحي إطلالاتك بالمناسبات من تصميمات رزان العزوني