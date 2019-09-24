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حوادث

تأجيل نظر أمر حبس 10 متهمين في قضية مكملين ٢ لجلسة أول أكتوبر

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 02:46 م
صدى البلد
أحمد مهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل نظر تجديد حبس 10 متهمين لاتهامهم مع آخرين ببث أخبار كاذبة لقناة مكملين الإخوانية، والمعروفة بمكملين 2، فى القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة، لجلسة أول أكتوبر المقبل لحضور المتهمين من محبسهم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، ود. على عمارة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها بث أخبار كاذبة لقناة مكملين الإخوانية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون "إرهابية"، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.‎

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