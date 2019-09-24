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نشأت الديهي: أردوغان يمارس عملية ابتزاز علنية أمام العالم أجمع .. فيديو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 08:30 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن أردوغان يعاني من حالة جنون لم تفارقه منذ وصوله للحكم، فـ "أردوغان" فقد عقله ويعيش الآن بدون عقل.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، ان اردوغان يرسل تهديدات من أمام الأمم المتحدة لأوروبا بورقة اللاجئين السوريين، وفتح الباب لهم للهجرة لأوروبا، ويمارس عملية ابتزاز علنية أمام العالم أجمع .

وتابع أن "أردوغان"، تحدث عن سوريا والأكراد والنظام العالمي، والأمم المتحدة، ومحمد مرسي، ولم يتحدث عن تركيا نهائيًا، مشيرًا إلى ان أردوغان يسير ببطئ شديد بما يعكس تدهور حالته الصحية.

واستكمل أن أهم ما جاء في كلمة "أردوغان" عندما تحدث عن أن تركيا تريد معرفة كيفية وفاة محمد مرسى وجمال خاشقجي، متسائلًا: "من أنت حتى تتحدث عن وفاة مواطن مصري توفى أمام العالم بشكل مباشر؟".

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